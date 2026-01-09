Influenza e variante K | All' ospedale in affanno anche le Medicine

Negli ultimi giorni, anche le Medicine dell’ospedale di Pordenone stanno vivendo una fase di forte afflusso, contribuendo alla pressione generale sulla struttura. Questo aumento di pazienti richiede un’attenta gestione delle risorse e una pianificazione accurata per garantire le cure necessarie a tutti. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare costantemente i flussi e di adottare strategie efficaci per migliorare l’assistenza sanitaria in momenti di criticità.

Non è solo il pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone in affanno a causa dell'afflusso da record di questi giorni. Già, perché a segnare il passo sono anche le Medicine, reparti già incasellati nella nuova struttura.

