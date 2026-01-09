Influenza 800mila casi nella settimana di Capodanno

Durante la settimana di Capodanno, si sono registrati circa 800.000 casi di influenza e infezioni respiratorie acute. Sebbene il numero sembri in diminuzione, i livelli rimangono elevati. È possibile che le festività natalizie abbiano inciso sulla riduzione delle visite mediche e sulla trasmissione dei dati. Questi dati evidenziano la persistenza di un’ampia circolazione dei virus respiratori, richiedendo attenzione e misure di prevenzione adeguate.

AGI - L' influenza e le infezioni respiratorie acute sembra rallentare, anche se rimane ancora a livelli alti e, soprattutto, c'è il dubbio di una possibile riduzione nel numero di visite e dati trasmessi in concomitanza con le festività natalizie. L' incidenza, nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio, è stata pari a 14,1 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 14,5. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall' Istituto Superiore di Sanità, che precisa come appunto "I dati riportati questa settimana, in particolare quelli provenienti dalla sorveglianza sentinella nella comunità, potrebbero non riflettere la reale incidenza e circolazione dei virus influenzali ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Influenza, 800mila casi nella settimana di Capodanno Leggi anche: Influenza K per 803mila italiani nella settimana di Capodanno, le novità Leggi anche: Influenza, la variante K travolge l'Europa: in Italia 800mila casi in 7 giorni, allarme per Natale. Chi è a rischio e come si previene La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: Attenzione a polmoniti; Influenza, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in 7 giorni; L'influenza intasa gli ospedali: serve più giudizio; Influenza: «Diffusione al picco, i sintomi sono pesanti». Influenza K, 803mila casi nell’ultima settimana, l’ISS avverte: “Presto per parlare di calo” - Il nuovo rapporto RespiVirNet dell’ISS sull’influenza in Italia segnala 803mila infezioni respiratorie nella settimana di Capodanno ... fanpage.it

Influenza, curva in calo ma possibile sottostima dei casi - Sono circa 803mila i nuovi casi di infezioni respiratorie acute, tra cui l'influenza, stimati in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio, pari a 14,1 casi per 1. ansa.it

Influenza, in 7 giorni ancora calo infezioni respiratorie a 803mila - L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 29 dicembre al ... notizie.tiscali.it

Influenza, circa 800mila italiani a letto negli ultimi 7 giorni x.com

L’influenza stagionale è entrata nel suo picco, mettendo sotto forte pressione in sistema italiano. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono 800mila i casi in una sola settimana, con pronto soccorso sovraffollati, aumento dei ricoveri e un forte incremento dei c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.