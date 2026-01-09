Infermieri ad Avellino | tra giuramento nuove sfide e richiesta di rispetto

Ad Avellino, si è tenuto oggi il rinnovo del giuramento degli infermieri presso il Polo Giovani, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Un momento importante che rappresenta l’impegno professionale e la responsabilità di chi si dedica alla cura e al sostegno della salute. Questa cerimonia sottolinea anche le sfide attuali del settore e la crescente richiesta di rispetto e riconoscimento per la professione infermieristica.

