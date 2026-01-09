Infermieri ad Avellino | tra giuramento nuove sfide e richiesta di rispetto
Ad Avellino, si è tenuto oggi il rinnovo del giuramento degli infermieri presso il Polo Giovani, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Un momento importante che rappresenta l’impegno professionale e la responsabilità di chi si dedica alla cura e al sostegno della salute. Questa cerimonia sottolinea anche le sfide attuali del settore e la crescente richiesta di rispetto e riconoscimento per la professione infermieristica.
Si è svolto oggi pomeriggio, presso il Polo Giovani di Avellino, il rinnovo della cerimonia di giuramento degli infermieri promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Un appuntamento che non ha avuto il tono della celebrazione, ma quello della responsabilità.Il presidente dell’OPI di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
