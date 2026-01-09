individuato pirata della strada a montevarchi

La Polizia Locale di Montevarchi ha identificato il conducente coinvolto in un episodio di pirateria stradale avvenuto nel quartiere di Viale Diaz lo scorso 3 gennaio. L’attività investigativa, condotta con tempestività, ha permesso di chiarire i fatti e di individuare il responsabile, garantendo così maggiore sicurezza e trasparenza nelle strade della città.

Arezzo, 09 gennaio 2026 – Si è conclusa in tempi rapidi l’attività investigativa della Polizia Locale di Montevarchi che ha portato all’individuazione del responsabile di un episodio di pirateria stradale avvenuto lungo viale Diaz lo scorso sabato 3 gennaio. Un risultato che ha suscitato il plauso del sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al Comando e agli agenti coinvolti. «Esprimo grande soddisfazione per l’ottimo lavoro che la Polizia Locale sta svolgendo nel controllo del territorio, sotto la guida del comandante Fabrizio Sarri – ha dichiarato il sindaco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

