Incroci ad alta quota in Superlega | Trento-Verona e Perugia-Modena accendono la 15ma giornata

La 15ª giornata della Superlega maschile si avvicina, con due incontri di grande rilievo tra le prime quattro squadre del campionato. Trento-Verona e Perugia-Modena rappresentano momenti chiave per la corsa ai vertici, offrendo opportunità di confronto e verifiche importanti per le ambizioni delle squadre. Questa fase del torneo contribuisce a delineare le gerarchie e a definire le prospettive per il prosieguo della stagione.

La 15ª giornata della Superlega maschile, quarta del girone di ritorno, rappresenta uno snodo cruciale della stagione, con due scontri al vertice di altissimo livello che vedono scontrarsi fra loro le prime quattro forze del campionato. Un turno che propone due sfide di assoluto spessore tecnico ed emotivo, Itas Trentino–Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia–Valsa Group Modena, autentici big match che valgono molto più dei semplici tre punti. Alla BTS Arena di Trento va in scena una partita che profuma di vertice vero. Itas Trentino, capolista con 35 punti, ospita Rana Verona, terza a quota 34, in un confronto diretto che può spostare equilibri e certezze.

