Il presente comunicato riguarda l'incontro con i genitori delle scuole La Nave e Santa Cristina, programmato per il 9 gennaio 2026 ad Arezzo. L’obiettivo è discutere le modalità e i motivi della prossima chiusura delle strutture scolastiche, garantendo un confronto trasparente e informativo per tutte le parti coinvolte.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – . Si è svolto ieri pomeriggio in Sala San Michele un incontro rivolto ai genitori degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Vicesindaco Devis Milighetti, dell’Assessore all’Istruzione Stefania Franceschini e dei rappresentanti dei due gruppi consiliari. Non è stato certo accolta a cuor leggero la volontà dell’Amministrazione comunale di ridimensionare i plessi scolastici per motivazioni di ordine demografico e strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontro con i genitori in merito alla chiusura delle scuole de La Nave e Santa Cristina

