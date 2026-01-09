Incidenti | 87enne investito nell' aretino è grave

Un uomo di 87 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Arezzo, nel comune di San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini. L’incidente si è verificato il 9 gennaio 2026 e, al momento, le condizioni dell’anziano sono considerate serie. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’accaduto per chiarire le responsabilità.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Un uomo di 87 anni è stato investito da un'auto San Giovanni Valdarno ( Arezzo) in via Spartaco Lavagnini. L'incidente si è verificato intorno alle ore 18 di giovedì. Sul posto sono intervenute i sanitari del 118 con l'automedica, la Misericordia di San Giovanni e la polizia municipale. L'anziano è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidenti: 87enne investito nell'aretino, è grave Leggi anche: Incidenti: scontro nell'aretino con due feriti, uno grave trasportato a Siena Leggi anche: San Giovanni Valdarno, 87enne investito da un’auto: è grave Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. San Giovanni Valdarno, 87enne investito da un’auto: è grave; San Giovanni, pedone investito in via Spartaco Lavagnini: 87enne in codice 3 alle Scotte; San Giovanni Valdarno 87enne investito da un’auto | è grave. Milano, morto 87enne investito sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada - È morto l'87enne investito questa mattina in via Bronzetti, a Milano, da un furgone il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. tg24.sky.it Milano, 3 persone investite in 24 ore/ Morto un 87enne, gravissimo un bimbo di 12 anni - Proseguono gli investimenti a Milano e nelle ultime 24/48 ore 3 persone sono state investite, fra cui un 87enne morto e un 12enne gravissimo Tre investimenti, due bimbi e un omicidio, si sono ... ilsussidiario.net Tragedia ieri in via Fiorentina, nella zona dello Sperone: l'87enne è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. La nuora ha assistito all'impatto e si è accasciata al suolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.