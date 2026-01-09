Incidente tra due auto durante un sorpasso | 58enne in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Castelnuovo Cilento, si è verificato un incidente tra due veicoli durante un sorpasso sulla strada di Velina. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in ospedale a seguito dell’impatto. L’incidente ha coinvolto due automobili, senza causare feriti gravi. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Castelnuovo Cilento, dove due auto si sono scontrate lungo la strada che attraversa la frazione Velina. Secondo una prima ricostruzione, sembra che una delle vetture stesse girando a sinistra quando, improvvisamente, l'altra avrebbe tentato un sorpasso.

