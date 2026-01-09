Incidente in corso Milano si schianta con la Tesla contro il cancello di una casa

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, intorno alle 10, si è verificato un incidente in corso Milano. Una Tesla si è schiantata contro il cancello di una abitazione, provocando rallentamenti e code nel traffico locale. L'episodio, avvenuto all'altezza del bar Hotel Cristallo, ha coinvolto le autorità competenti per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Traffico rallentato e code in corso Milano per un incidente.È successo questa mattina, venerdì 9 gennaio, intorno alle 10, all'altezza del bar Hotel Cristallo. Una Tesla Model 3 è uscita di strada per cause ancora da chiarire e si è schiantata contro il cancello di una casa, abbattendone una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

