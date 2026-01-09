Incendio in un' abitazione a San Giorgio della Richinvelda pompieri sul posto

Nella serata dell’8 gennaio 2026, i vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti a San Giorgio della Richinvelda, frazione Pozzo, per un incendio che ha coinvolto un deposito attrezzi vicino a un’abitazione. L’intervento, avvenuto poco prima delle 23, ha visto l’impiego di un’autopompa e un’autobotte. La situazione è sotto controllo, senza segnalazioni di feriti o danni estesi alla proprietà.

Qualche minuto prima delle 23 dell'8 gennaio 2026, la squadra del distaccamento di Spilimbergo è intervenuta con un' autopompa e un' autobotte nella frazione di Pozzo a San Giorgio della Richinvelda per l'incendio di un deposito attrezzi nei pressi di un'abitazione.

