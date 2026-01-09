Incendio a Romano attivo il centro di prima accoglienza nella palestra Intervento tempestivo scongiurato il peggio

A Romano di Lombardia, un incendio nella palestra di via Cavalli ha richiesto l’attivazione del centro di prima accoglienza. L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi. Poco prima delle 18, gli sfollati del complesso ex Montecatini sono rientrati nelle proprie abitazioni dopo l’intervento di soccorso. La situazione è sotto controllo e non si registrano feriti.

Romano di Lombardia. Mancano una manciata di minuti alle 18 quando, nella palestra comunale di via Cavalli, iniziano a rientrare gli inquilini sfollati del complesso ex Montecatini, che nella serata di giovedì 8 gennaio sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa dell' incendio. Attualmente sono una ventina le persone accolte nella struttura sportiva. Sono perlopiù stranieri. Alcuni di loro non parlano nemmeno l'italiano. Una delle famiglie coinvolte, con quattro minori, lascerà la palestra per essere trasferita in un hotel. La loro permanenza fuori dalle rispettive abitazioni dipenderà dall'esito dei rilievi condotti dai vigili del fuoco, che stanno accertando le cause del rogo e valutando l'agibilità degli appartamenti.

