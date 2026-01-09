Incendio a Pantalla a fuoco un rimorchio
Stamattina a Pantalla, vicino a Todi, si è verificato un incendio che ha interessato un rimorchio cassonato all’interno di un’azienda. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati intorno alle 9:30, ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
Todi (Perugia), 9 gennaio 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 9,30 a Pantalla: i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un rimorchio cassonato all'interno di un’azienda. Sul posto hanno operato una squadra del distaccamento di Todi e una della sede centrale di Perugia. L'incendio è stato subito spento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
