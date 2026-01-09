Incendio a Pantalla a fuoco un rimorchio

Stamattina a Pantalla, vicino a Todi, si è verificato un incendio che ha interessato un rimorchio cassonato all’interno di un’azienda. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati intorno alle 9:30, ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Autogru + mezzo di supporto Vigili del Fuoco Trento in emergenza #VVF

Local Team. . Le parole e la commozione della madre di Giovanni Tamburi, giovane morto nell'incendio a Crans-Montana, dopo i funerali celebrati nella Cattedrale di San Pietro, a Bologna. - facebook.com facebook

