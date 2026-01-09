Incendiata la stalla di un 33enne | ritrovato e sequestrato cannello di gas aperta un' inchiesta
È stata incendiata la stalla di un uomo di 33 anni a Palma di Montechiaro, dove si trovava un cavallo. Durante le indagini è stato trovato e sequestrato un cannello a gas. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.
Incendiata la stalla, dove era ricoverato il cavallo, di un trentatreenne di Palma di Montechiaro. Nessun dubbio sul fatto che la scintilla iniziale sia stata appiccata, che l'incendio abbia una matrice dolosa. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri. Tutto è accaduto in contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: sequestrato il cellulare di un amico. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio
Leggi anche: Auto incendiata due volte nel giro di pochi giorni: bracciante 33enne nel mirino
Oggi alle 12.35 chiamata selettiva per incendio stalla a Lauregno ( provincia Bolzano) fortunatamente il nostro intervento non è stato necessario in quanto è stato risolto dal corpo del paese - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.