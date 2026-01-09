Incendiata la stalla di un 33enne | ritrovato e sequestrato cannello di gas aperta un' inchiesta

Da agrigentonotizie.it 9 gen 2026

È stata incendiata la stalla di un uomo di 33 anni a Palma di Montechiaro, dove si trovava un cavallo. Durante le indagini è stato trovato e sequestrato un cannello a gas. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Incendiata la stalla, dove era ricoverato il cavallo, di un trentatreenne di Palma di Montechiaro. Nessun dubbio sul fatto che la scintilla iniziale sia stata appiccata, che l'incendio abbia una matrice dolosa. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri. Tutto è accaduto in contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

