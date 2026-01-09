Incendiata la stalla di un 33enne | ritrovato e sequestrato cannello di gas aperta un' inchiesta

È stata incendiata la stalla di un uomo di 33 anni a Palma di Montechiaro, dove si trovava un cavallo. Durante le indagini è stato trovato e sequestrato un cannello a gas. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

