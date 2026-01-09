In viaggio sulla A1 con la polizia stradale Tra ghiaccio e controlli | Quelle gomme sono estive
Durante un normale controllo sulla A1, la polizia stradale ha verificato alcuni veicoli in condizioni di sicurezza. Tra ghiaccio e temperature rigide, sono state riscontrate alcune autovetture equipaggiate con gomme estive, inadatte alle condizioni invernali. L’intervento ha permesso di sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le norme sulla circolazione in condizioni di freddo e ghiaccio.
Firenze, 9 gennaio 2026 – Il vapore accompagna parole e respiri, le mani si strofinano l’un l’altra dentro i guanti. Il cruscotto della macchina segna -3 gradi e mette in allerta: ‘possibile ghiaccio in strada’. Sono le 8 di giovedì mattina, la città è già sveglia e incolonnata nel traffico, ma l’aria sa ancora di pulito: l’odore del freddo è inconfondibile, anche se difficile da spiegare. "Non ho memoria di un inverno fiorentino così rigido". Davide Leone è commissario capo della polizia stradale di Firenze, dirigente del centro operativo. È di Latina, vive qui da sei anni. Lo incontriamo nella centrale di Firenze nord, subito dopo Peretola, dove l’A1 incrocia l’A11. 🔗 Leggi su Lanazione.it
