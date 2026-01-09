In tre ore per due volte Giorgia Meloni perde le staffe | è una furia contro il Domani L’Espresso e Fanpage Ecco cosa è accaduto – Il video

Durante una lunga conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha risposto a circa 40 domande dei giornalisti. In due occasioni, nel corso di tre ore, la presidente del Consiglio ha manifestato reazioni intense nei confronti di alcuni media, tra cui Il Domani, L’Espresso e Fanpage. Di seguito, un approfondimento su quanto accaduto.

In quasi tre ore di conferenza stampa di inizio anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a lungo alle 40 domande dei giornalisti accreditati. Due volte però ha perso le staffe, su episodi che riguardano il software spia Paragon. La prima davanti alla domanda di una giornalista del Domani, Francesca De Benedetti, la seconda di fronte a una domanda congiunta fatta dalla giornalista de L’Espresso, Susanna Turco e dal direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. In entrambe le occasioni la Meloni è sbottata per particolari di quella che lei ritiene la vita privata sua e della sua famiglia sbattuti sui giornali. 🔗 Leggi su Open.online

