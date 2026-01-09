In Lazzerini Respira di Seghi Rospigliosi

Domani alle 17, presso la Lazzerini di Seghi Rospigliosi, prende il via il nuovo ciclo di incontri con autori, organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Un’occasione per approfondire temi letterari e conoscere da vicino scrittori e autori locali, in un contesto di confronto e cultura. L’evento si inserisce nel calendario delle attività della biblioteca, offrendo uno spazio di dialogo e crescita culturale per tutta la comunità.

Inizia domani alle 17 in Lazzerini il nuovo ciclo di Incontri con autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Il primo ospite sarà Roberto Seghi Rospigliosi (foto) con il suo nuovo libro Respira. La pedagogia relazionale (Metilene), in cui propone una riflessione sul valore delle relazioni in ogni ambito dell’apprendimento, con l’obiettivo e il desiderio di far conoscere la disciplina pedagogica. Nel corso dell’incontro sarà sottolineata l’importanza del contesto, dell’ambiente e delle dinamiche socio-economiche come fattori fondamentali che influenzano l’apprendimento e la crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Lazzerini Respira di Seghi Rospigliosi Leggi anche: Countdown per la riqualificazione dei Giardini Storici Rospigliosi Leggi anche: Mudec, mosaico di piume. Il ritratto di Rospigliosi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In Lazzerini Respira di Seghi Rospigliosi; In Lazzerini nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori; Alla Biblioteca Lazzerini un nuovo ciclo di incontri con autori e autrici; Lazzerini nuovi incontri d’autore Le Notti nere di Vichi e tante idee. In Lazzerini Respira di Seghi Rospigliosi - Inizia domani alle 17 in Lazzerini il nuovo ciclo di Incontri con autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con ... lanazione.it

Biblioteca Lazzerini: nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori - La Biblioteca Lazzerini inaugura un nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori: 4 appuntamenti a ingresso libero che si terranno ... msn.com

Alla Lazzerini di Prato al via dal 10 gennaio un nuovo ciclo di incontri - Prato, 8 gennaio 2026 – Alla biblioteca Lazzerini di Prato, dal 10 gennaio e con ingresso gratuito, arriva il nuovo ciclo di 'Incontri con autrici e autori': l'evento consiste in 4 appuntamenti, fino ... msn.com

Incontri con autrici e autori - Respira di Roberto Seghi Rospigliosi

L’ultimo regalo prima della Vigilia: ancora due movimenti pilates per le spalle. Quelle che si curvano sui fornelli, si piegano sui pacchi da incartare, e meritano un momento di attenzione prima che arrivi tutta la famiglia. Respira, allunga, ritrova il tuo centro. Poi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.