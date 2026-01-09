In Inghilterra un arbitro è stato condannato a 9 mesi di carcere e sospeso per reato di immagine infantile

In Inghilterra, l’ex arbitro di Premier League David Coote è stato condannato a nove mesi di carcere con sospensione per possesso di materiale indecente di un minore. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e della giustizia, sottolineando l’importanza della tutela dei minori e della responsabilità pubblica. La condanna evidenzia come comportamenti illeciti, anche al di fuori del campo, abbiano conseguenze legali e sociali significative.

L’ex arbitro di Premier League, David Coote, è stato condannato a nove mesi di carcere con pena sospesa per il possesso di un video indecente di un minore. La sentenza chiude una carriera già travolta da scandali, dal video contro Klopp fino alle accuse di droga e cattiva condotta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

