In Inghilterra un arbitro è stato condannato a 9 mesi di carcere e sospeso per reato di immagine infantile

In Inghilterra, l’ex arbitro di Premier League David Coote è stato condannato a nove mesi di carcere con sospensione per possesso di materiale indecente di un minore. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e della giustizia, sottolineando l’importanza della tutela dei minori e della responsabilità pubblica. La condanna evidenzia come comportamenti illeciti, anche al di fuori del campo, abbiano conseguenze legali e sociali significative.

