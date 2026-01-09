In classe battiamo i denti | la protesta al Bernocchi gli studenti escono prima della fine delle lezioni

Gli studenti dell’istituto Bernocchi di Legnano sono usciti prima della fine delle lezioni, lamentando ambienti troppo freddi. La dirigente scolastica Elena Maria D’Ambrosio ha spiegato che il problema risiede nel riscaldamento degli spazi ampi, particolarmente difficile da gestire dopo le vacanze natalizie, nonostante il funzionamento dei caloriferi sia regolare. La situazione ha portato alcuni studenti a lasciare la scuola anticipatamente nei primi giorni di ripresa.

Legnano (Milano), 9 gennaio 2026 – "Caldaia e caloriferi funzionano perfettamente: il problema è stato riscaldare in maniera corretta ambienti molto ampi dopo la chiusura per le vacanze natalizie e con condizioni di freddo come quelle di questi giorni": Elena Maria D'Ambrosio, dirigente scolastica dell'istituto Bernocchi, commenta così le aule gelide nelle classi alla ripresa delle lezioni nei primi giorni di questa settimana, condizioni che hanno portato qualche studente a uscire da scuola in anticipo. Da Magenta ad Inveruno troppe scuole al freddo. Il sindaco di Parabiago chiede l'intervento della Città Metropolitana

