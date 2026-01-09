Imposta unica di soggiorno possibili aumenti nel 2027
L'imposta unica di soggiorno ha subito recenti modifiche e attualmente è in vigore. Tuttavia, si prevedono possibili aumenti delle tariffe a partire dal 2027. È importante monitorare eventuali aggiornamenti normativi per comprendere l'impatto sulle strutture ricettive e sui turisti. Questa evoluzione potrebbe influenzare la pianificazione delle attività nel settore dell'ospitalità e del turismo.
Le modifiche all'imposta unica di soggiorno sono entrate in vigore ma nel 2027 si prevedono aumenti alle tariffe. Il consiglio comunale ha approvato con 28 voti favorevoli (Buonocuore, Busà, Calabrò, Cantello, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
