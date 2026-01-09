Imposta unica di soggiorno possibili aumenti nel 2027

L'imposta unica di soggiorno ha subito recenti modifiche e attualmente è in vigore. Tuttavia, si prevedono possibili aumenti delle tariffe a partire dal 2027. È importante monitorare eventuali aggiornamenti normativi per comprendere l'impatto sulle strutture ricettive e sui turisti. Questa evoluzione potrebbe influenzare la pianificazione delle attività nel settore dell'ospitalità e del turismo.

Tassa di soggiorno: rivoluzione da aprile - Le tariffe saranno rimodulate con distinzioni tra comuni e territori. msn.com

Imposta unica scommesse: nuove sentenze della Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia che confermano il criterio del margine per Stanleybet. Avv. Agnello: “Fine anno con nuove sentenze a favore dei CTD e dei bookmaker esteri. Auspichiamo c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.