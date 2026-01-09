Importo complessivo delle polizze di oltre 738mila euro il Comune attiva le coperture assicurative per il 2026

Il Comune ha attivato le coperture assicurative per il 2026, con un importo complessivo superiore a 738.000 euro. Questa scelta mira a tutelare l’ente, il patrimonio pubblico e i cittadini, garantendo una gestione attenta e pianificata dei rischi. Le polizze assicurative rappresentano uno strumento fondamentale per assicurare stabilità e sicurezza, contribuendo a una amministrazione più responsabile e sostenibile.

Tutelare l'ente, il patrimonio pubblico e i cittadini, assicurando una gestione responsabile e programmata dei rischi. Il Comune di Cesena conferma e rafforza la tutela assicurativa a copertura delle proprie attività istituzionali per l'intero 2026, assicurando la protezione del patrimonio e dei.

