Impianto rifiuti di Mili il comitato risponde al sindaco

Da messinatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato esprime preoccupazioni riguardo all’impianto di rifiuti di Mili, sollevate dal senatore Nino Germanà. La replica del sindaco di Messina, Federico Basile, appare, a nostro avviso, priva di risposte concrete ai punti sollevati, concentrandosi su argomentazioni retoriche che non affrontano le questioni giuridiche e tecniche fondamentali. La questione rimane aperta e necessita di chiarimenti approfonditi.

"La replica del sindaco di Messina Federico Basile alle nostre motivate preoccupazioni sull'impianto di Mili Marina, espresse autorevolmente dal senatore Nino Germanà, è stata un esercizio di retorica vuota, che elude sistematicamente i nodi giuridici e tecnici della questione, confermando.

