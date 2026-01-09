Impianto rifiuti di Mili il comitato risponde al sindaco

Il comitato esprime preoccupazioni riguardo all’impianto di rifiuti di Mili, sollevate dal senatore Nino Germanà. La replica del sindaco di Messina, Federico Basile, appare, a nostro avviso, priva di risposte concrete ai punti sollevati, concentrandosi su argomentazioni retoriche che non affrontano le questioni giuridiche e tecniche fondamentali. La questione rimane aperta e necessita di chiarimenti approfonditi.

🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Impianto rifiuti a Mili, Basile risponde a Germanà: "Pronto per un confronto pubblico, non crei allarmismi" Leggi anche: Impianto per rifiuti a Mili, Interrogazione di Germanà al Senato: "Trovate un'alternativa" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Impianto per i rifiuti, Germanà contro De Luca: "Procedura espropriativa a Mili Marina un atto irresponsabile; Messina. Impianto Mili, Comitato 'Amo il mio Paese' a Basile: "Risponda sulle violazioni di legge. Faccia chiarezza"; Messina, l'impianto di rifiuti a Mili Marina. L'affondo di Germanà: Un mix esplosivo, sarà; Rifiuti, scontro sull'impianto di Mili Marina: la Lega annuncia mobilitazione totale.

