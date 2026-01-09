Impianto delle Pianazze | Peracchini non rinvii Subito la commissione

Peracchini invita a non rinviare l’impianto delle Pianazze e richiede una commissione congiunta ambiente e servizi di area vasta entro gennaio. La proposta, avanzata dal gruppo di centrosinistra, mira a discutere le criticità dell’impianto di trattamento rifiuti situato vicino alle abitazioni, un tema che rimane di forte interesse e preoccupazione per la comunità locale.

Una commissione congiunta ambiente e servizi di area vasta entro gennaio. E' la richiesta avanzata dopo la mozione presentata dal gruppo di centrosinistra in provincia che ha riportato all'ordine del giorno un tema da troppo tempo critico per gli abitanti delle Pianazze, quello dell' impianto di trattamento rifiuti tra le case. Il capogruppo del centrosinistra Gianluca Tinfena, firmatario della mozione insieme ai consiglieri Viviana Cattani, Sandro Pietrobono e Simone Regoli, aveva chiesto attraverso la mozione un impegno concreto per nuovi controlli sulle autorizzazioni rilasciate negli anni dagli uffici della provincia ma soprattutto l'avvio di un percorso finalizzato alla delocalizzazione dell'impianto di trattamento di plastica e carta situato a meno di 200 metri di distanza dalle abitazioni del quartiere.

Impianto per rifiuti alle Pianazze: "Lo spostamento è una priorità. La Provincia deve intervenire" - "La delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Specchia di Arcola non è più rinviabile". lanazione.it

Ultime news su Impianto di trattamento rifiuti carta plastica metalli delle Pianazze, impianto che è di servizio per tutta la Provincia e che da anni è causa di enormi problemi alla popolazione delle frazioni intorno, anche per il traffico ormai insostenibil - facebook.com facebook

