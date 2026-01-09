Impact 08.012026 L’ultima puntata su AXS TV

Il 8 gennaio 2026 segnerà l’ultima puntata di iMPACT su AXS TV. Lo show si apre con un episodio che conclude un capitolo importante, con gli Hardys che aprono la serata in un confronto verbale con la Righteous. Un momento di rilievo per gli appassionati, che segnerà la fine di un’era nel panorama delle trasmissioni di wrestling su questa piattaforma.

Si parte con un nuovo episodio di iMPACT, l’ultimo nella storia su AXS TV e ad aprire lo show ci pensano gli Hardys con un confronto verbale con la Righteous. Il segmento porta all’ufficializzazione di un match per Genesis in cui Matt e Jeff metteranno in palio i loro titoli di coppia. BACKSTAGE: Intervista di Gia Miller a Steve Maclin in merito al suo match titolato di questa sera, le parole del due volte International Champion vengono però interrotte da Eric Young. Il World Class Maniac gli ricorda il loro passato e lo avverte in merito a quanto sta per accadere questa sera, consigliando a Maclin di fare al meglio il suo lavoro prima che ci pensino “loro”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Impact 08.01.2026 L’ultima puntata su AXS TV

Leggi anche: Impact 04.12.2025 The AXS TV era is going to an end

Leggi anche: Impact 01.01.2026 Regno agli sgoccioli?!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Yao Yao from Genshin Impact. My second statue. I'm still far from the result I want to achieve, but I'm definitely improving every time. I hope to make my dear friends Simona Bordonaro and Alvise Ardenghi , masters of this art, a little happy, which, it may not see - facebook.com facebook