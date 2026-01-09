#ILoveLife seconda tappa a Frosinone per progetto Fondazione Atena in province Lazio

#ILoveLife, seconda tappa a Frosinone, prosegue il suo percorso di sensibilizzazione nelle province del Lazio. Dopo il successo di Rieti, l’iniziativa della Fondazione Atena si concentra sulla prevenzione delle dipendenze da droga, alcol e tecnologie, coinvolgendo scuole e giovani. Promuovendo il dialogo e la consapevolezza, il progetto intende sostenere le nuove generazioni nel loro percorso di crescita e responsabilità sociale.

(Adnkronos) – Dopo il successo di Rieti, il progetto #ILoveLife prosegue il suo percorso di sensibilizzazione sul territorio per contrastare le dipendenze da droga, alcol e tecnologie, con due nuovi appuntamenti patrocinati dal Comune di Frosinone, rafforzando il dialogo con il mondo della scuola e le giovani generazioni. Come spiega la Fondazione Atena, il progetto

