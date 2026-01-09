?Illuminazione a Bagheria | lavori in via Cotogni via Catania e via Danubio

L’amministrazione comunale di Bagheria prosegue gli interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica nelle vie Cotogni, Catania e Danubio. Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio volto a ottimizzare l’efficienza energetica e la sicurezza urbana, garantendo un servizio più affidabile e sostenibile per i cittadini.

Continua l'azione dell'amministrazione comunale di Bagheria mirata all'efficientamento della rete di pubblica illuminazione sul territorio cittadino. "L'obiettivo - si legge in una nota - è garantire una maggiore sicurezza stradale e una migliore illuminazione dei quartieri, rispondendo alle.

