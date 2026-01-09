Il Vieusseux accoglie il Fondo Federigo Tozzi Lo scrittore ha ora una stanza tutta per sé

Il Gabinetto Vieusseux ha accolto il Fondo Federigo Tozzi, donato dal figlio dello scrittore. Questa scelta permette di preservare e valorizzare i documenti originali, evitandone la conservazione presso la casa di Castagneto. Ora, il Fondo trova una “stanza tutta per sé”, offrendo un'importante opportunità di studio e ricerca sulla vita e l’opera di Tozzi in un contesto dedicato e sicuro.

Il figlio di Federigo Tozzi ci vide bene, nel decidere di donare al Gabinetto Vieuesseux il Fondo del padre, evitando il rischio di conservare l’importante documentazione nella casa di Castagneto di Poggio al vento. Essa resterà un luogo di culto, un ambiente che reca segni indelebili da rispettare con fedeltà, ma le carte, i manoscritti e i fragili volumi annotati di pugno dallo scrittore era essenziale che fossero collocati in una sede attrezzata e gestita a dovere. Quando Glauco, anche su sollecitazione di Geno Pampaloni, assunse questa lungimirante determinazione non esisteva ancora, in Palazzo Corsini Suarez, l’Archivio contemporaneo Bonsanti del fiorentino Gabinetto Vieusseux. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Vieusseux accoglie il Fondo Federigo Tozzi. Lo scrittore ha ora "una stanza tutta per sé" Leggi anche: Carte e libri di Federigo Tozzi. Ecco la stanza per lo scrittore Leggi anche: A Firenze una stanza per Federigo Tozzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Vieusseux accoglie il Fondo Federigo Tozzi. Lo scrittore ha ora una stanza tutta per sé. Il Vieusseux accoglie il Fondo Federigo Tozzi. Lo scrittore ha ora "una stanza tutta per sé" - Preziosa operazione che valorizza la documentazione del grande autore senese. lanazione.it

Al Vieusseux stanza con la biblioteca privata di Federigo Tozzi - Gli ultimi volumi, circa 450, sono arrivati dalla casa di famiglia di Siena, dopo manoscritti, libri e faldoni. ansa.it

Un secondo blocco dell’Archivio di Federigo Tozzi, che tuttora si trovava nel podere di Castagneto a Poggio al vento, è stato da poco trasferito nell’Archivio contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux a Firenze... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.