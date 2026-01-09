Il video dei bus in fila Infuria la polemica | Evento eccezionale? No niente prevenzione

Il video dei bus in fila ha scatenato una vivace discussione, evidenziando come le proteste legate alla neve siano un fenomeno ricorrente, indipendente dall’orientamento politico dell’amministrazione. Non si tratta di eventi eccezionali, ma di situazioni che si ripetono nel tempo, spesso accompagnate da polemiche sui social e sui media. La neve, simbolo di imprevisti stagionali, continua a generare disagi e discussioni condivise.

Neve uguale polemiche. Matematico. Non dipende dal colore dell’amministrazione. Alzi la mano chi, nel passato, non ha registrato proteste su social e giornali perché il manto bianco che fa impazzire i bambini (e anche gli adulti, però liberi dal lavoro) provocava disagi. E disservizi. Anche pesanti, in base soprattutto alla quantità di neve caduta. Così, anche questa volta, si è puntato il dito su scuole chiuse, trasporto pubblico in tilt in alcuni tratti, spargimento del sale a dire di molti carente. O tardivo. Tutti legittimi cavalli di battaglia dei cittadini. Mentre i politici, a seconda dello schieramento, puntavano il dito contro il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

