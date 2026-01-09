Il Venezuela rilascia i prigionieri italiani chi sono Pilieri e Gasperin | attesa per Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni prigionieri italiani, tra cui Pilieri e Gasperin. La notizia arriva in un contesto di tensioni politiche e cambiamenti di leadership nel paese, con l’attesa ora rivolta a Trentini. Il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha confermato l’avvio di questa operazione, segnando un passo importante nelle relazioni tra Italia e Venezuela in un periodo di incertezza politica.

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela Jorge Rodriguez, fratello della nuova leader del Paese dopo la cattura di Maduro da parte degli Usa, ha annunciato l’inizio della liberazione dei prigionieri politici dalle carceri del regime di Caracas. Tra questi ci sono anche diversi italiani, tra cui anche Alberto Trentini, in prigione da più di 400 giorni. I primi a essere liberati sono però stati l’imprenditore Luigi Gasperin e il politico di opposizione con cittadinanza italiana Biagio Pilieri. Il prossimo italiano liberato dovrebbe essere Mario Burlò, anche lui imprenditore. In totale i nostri connazionali prigionieri del regime sarebbero circa 25. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il Venezuela rilascia i prigionieri italiani, chi sono Pilieri e Gasperin: attesa per Trentini Leggi anche: Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono i primi prigionieri italiani rilasciati dal Venezuela. Attesa per Alberto Trentini Leggi anche: Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati. Attesa per Trentini e Burlò La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini; Venezuela verso rilascio prigionieri nelle prossime ore; Il Venezuela rilascia prigionieri politici: libero l’italiano Luigi Gasperin, si spera anche per Alberto Trentini ·; Diretta | Il Venezuela rilascia diversi detenuti stranieri. Libero l'Italiano Luigi Gasperin. Ansia per Trentini. Il Venezuela rilascia i prigionieri italiani, chi sono Pilieri e Gasperin: attesa per Trentini - Il nuovo governo del Venezuela ha avviato la liberazione dei prigionieri politici, tra i quali ci sono anche decine di italiani ... quifinanza.it

