Il Venezuela libera nella notte Biagio Pilieri | attesa per la scarcerazione di Burlò e Trentin

Nella notte, il Venezuela ha liberato Biagio Pilieri, giornalista italo-venezuelano e figura di spicco dell’opposizione, coinvolto nella campagna presidenziale del 2024 di María Corina Machado. La notizia si inserisce in un contesto di attesa per la scarcerazione di altri detenuti, tra cui Burlò e Trentin. L’evento rappresenta un importante sviluppo nel panorama politico e giudiziario venezuelano.

Tra i rilasciati in Venezuela c'è anche il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri, esponente dell'opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace María Corina Machado, secondo Foro Penal, un'organizzazione di difesa dei detenuti a Caracas. È stato rilasciato anche Enrique Marquez, ex funzionario elettorale e candidato alle elezioni presidenziali del 2024, ha affermato l'organizzazione. Machado: le liberazioni una restituzione morale al Venezuela. Un messaggio di riconoscimento, memoria e speranza. È quello che María Corina Machado ha rivolto ai familiari dei prigionieri politici liberati oggi, in un audio diffuso sulle sue reti social.

