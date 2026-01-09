Il Venezuela libera diversi prigionieri politici ore di speranza per la sorte dell' architetto cesenate

Da cesenatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri politici, portando un miglioramento nella situazione interna del paese. Tra questi c’è anche un architetto cesenate, la cui sorte da tempo preoccupava la comunità locale. Recenti sviluppi mostrano un quadro complesso, con la vicepresidentessa Delcy Rodriguez in carica dopo l’arresto di Nicolás Maduro, avvenuto sotto la pressione degli Stati Uniti. La vicenda rimane al centro dell’attenzione internazionale e dei media.

In questi giorni non si parla d'altro che della situazione in Venezuela, tutti sanno che dopo l'arresto di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti ha assunto il controllo del paese sud-americano la vice presidente Delcy Rodriguez. Sul fronte italiano è importante l'apertura del governo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il Venezuela libera 99 prigionieri politici: Trentini e Pilieri restano in cella

Leggi anche: Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini; Il Venezuela libera molti prigionieri politici: c'è anche l'italiano Luigi Gasperin. Speranze per Trentini e Pilieri; Caracas libera il petroliere Gasperin. Attesa per Trentini.

venezuela libera diversi prigionieriIl Venezuela libera una serie di prigionieri stranieri tra cui un italiano: speranza per Trentini - Il Venezuela ha liberato diversi prigionieri internazionali, fra i quali anche un italiano: si tratterebbe, secondo l’Ansa, dell’imprenditore settantenne Luigi Gasperini. strettoweb.com

venezuela libera diversi prigionieriIl Venezuela libera alcuni prigionieri italiani. Attesa per il cooperante Trentini - dal carcere di massima sicurazza della capitale venezuelana, sono stati liberati ... rtl.it

venezuela libera diversi prigionieriCosa sappiamo finora sulla liberazione dei prigionieri politici in Venezuela - Cinque cittadini spagnoli e due italiani sono già stati rilasciati, mentre si aspettano notizie sul cooperant ... wired.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.