il tennis supera il calcio per la prima volta in italia merito di sinner

Per la prima volta in Italia, il tennis supera il calcio nei favori del pubblico, grazie ai successi di Jannik Sinner. Questo risultato rappresenta un cambiamento significativo in un paese tradizionalmente appassionato di calcio, dimostrando come il talento e la determinazione possano influenzare gli interessi sportivi nazionali. La crescita del tennis nel nostro paese si lega alla presenza di atleti di livello internazionale come Sinner, simbolo di una nuova generazione.

Un risultato storico, soprattutto in Italia che è da sempre malata di calcio. Ci voleva un fenomeno come Jannik Sinner, per cambiare il trend. A sorprendere è il dato, evidenziato dal Sole 24 Ore, secondo il quale le entrate della Federazione Italiana Tennis e Padel nel 2025 sono state superiori a quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È la prima volta che questo accade in Italia, e se ci pensiamo bene stupisce ma non più di tanto. Proviamo ad analizzare insieme le possibili origini di questa esplosione del tennis a livello nazionale. Il boom del tennis. Nello specifico, la Fitp ha guadagnato 230 milioni di euro l’ultimo anno, contro i 200 della Figc. 🔗 Leggi su Panorama.it

