’Il Teatro incantato’ si apre con ’Folle Vento’

A Rapolano Terme torna “Il Teatro Incantato”, una stagione dedicata al teatro per bambini e famiglie. L’iniziativa, promossa dall’Associazione filarmonico drammatica e dal Centro il Garage Lucignano, con il patrocinio del Comune, inaugura con “Folle Vento”. Un’occasione per vivere momenti di spettacolo e divertimento, promuovendo la cultura teatrale tra i più giovani in un ambiente accogliente e stimolante.

A Rapolano Terme torna la magia del teatro per i più piccoli con "Il Teatro Incantato", la stagione di teatro per ragazzi dedicata a bambini e famiglie e promossa dall'Associazione filarmonico drammatica di Rapolano Terme e dal Centro il Garage Lucignano con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e la direzione artistica di Caterina Cidda Maldesi. Il prossimo appuntamento è per domenica 11 alle 17.15 al Teatro del Popolo di Rapolano Terme con lo spettacolo di circo contemporaneo "Folle Vento" portato in scena dal Collettivo RasMana. Ispirato alle avventure di Don Chisciotte rielaborate in una chiave originale e poetica, Folle Vento accompagna il pubblico in un viaggio visionario dove si alternano acrobatica aerea, giocoleria, teatro d'oggetto e acrobatica a terra.

