Il Teatro dell' Ortica festeggia i 30 anni e presenta le DeclinAzioni della nuova stagione
Il Teatro dell'Ortica annuncia la nuova stagione, in occasione dei 30 anni dalla fondazione. Con le “DeclinAzioni”, il cartellone propone un percorso di spettacoli che riflette sulla varietà e la continuità dell’attività teatrale nel tempo. Un’occasione per condividere nuove proposte artistiche e celebrare tre decenni di presenza culturale nel territorio.
Il Teatro dell'Ortica presenta la nuova stagione, nel corso di un 2026 che celebra i 30 anni dalla fondazione. Il nuovo capitolo di questo percorso si chiama "DeclinAzioni": 16 tappe e 20 giornate in programmazione da gennaio a maggio 2026, con un cartellone che riflette la volontà di indagare le.
