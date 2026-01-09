Il Teatro dell' Ortica festeggia i 30 anni e presenta le DeclinAzioni della nuova stagione

Il Teatro dell'Ortica inaugura la sua nuova stagione, in un 2026 che segna i 30 anni dalla fondazione. Con le “DeclinAzioni”, propone un programma ricco di spettacoli e iniziative per celebrare questo importante traguardo, mantenendo l’impegno di offrire momenti culturali di qualità e riflessione. Un’occasione per riscoprire il ruolo del teatro nel contesto contemporaneo e rafforzare il legame con il pubblico.

Il Teatro dell'Ortica presenta la nuova stagione, nel corso di un 2026 che celebra i 30 anni dalla fondazione. Il nuovo capitolo di questo percorso si chiama "DeclinAzioni": 16 tappe e 20 giornate in programmazione da gennaio a maggio 2026, con un cartellone che riflette la volontà di indagare le.

IL TEATRO DELL'ORTICA FESTEGGIA I 30 ANNI CON DECLINAZIONI

