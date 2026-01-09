Il suo terreno diventò edificabile E lui pagò un milione per la scuola Poi la causa | Rivoglio i soldi

Un terreno a Tavullia diventa edificabile grazie a una variante comunale, con un costo di un milione di euro. Successivamente, il proprietario cambia opinione e avvia una causa per recuperare la somma pagata. Questa vicenda evidenzia le dinamiche tra amministrazioni pubbliche e privati riguardo alle trasformazioni urbanistiche e alle questioni economiche connesse.

TAVULLIA Il Comune ti rende edificabile il terreno con una variante. Tu paghi un milione. Poi cambi idea e rivuoi i soldi. Fine della storia? No: ci provi davanti al Tar. E perdi. Succede a Tavullia, dove la società Il Pioppo srl, di proprietà del titolare della Isofom Augusto Bezziccheri (per il 99 per cento delle quote) e del figlio Emiliano (per il restante 1 per cento), ottiene tra il 2006 e il 2008 una variante urbanistica: terreni agricoli diventano edificabili, il valore schizza. La regola è semplice: per costruire, devi versare 1,1 milioni di euro destinati alla costruzione di una scuola pubblica.

