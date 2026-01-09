Il successo? La chiave è la felicità

Il successo non si misura solo con risultati tangibili, ma anche con il benessere personale. Secondo Daniele Nappo, insegnare ai giovani implica prepararli a affrontare un mondo complesso e in costante evoluzione, ponendo al centro la ricerca della felicità come elemento fondamentale per uno sviluppo equilibrato e duraturo.

Daniele Nappo* Insegnare oggi ai giovani richiede il prepararli a vivere in un mondo multiforme e in continua trasformazione. Sicuramente sono aspetti sostanziali incoraggiare a mettere in discussione le informazioni, farli riflettere in modo indipendente e cercare di sviluppare le loro capacità di risolvere problemi. Bisogna trasmettere l’importanza delle relazioni interpersonali corrette, del rispetto reciproco e dell’ascolto attivo, soprattutto in un’era di comunicazione digitale spesso superficiale. La scuola deve aiutare a capire e regolare le emozioni sviluppando competenze sociali che favoriscano il benessere personale e, più in generale, far capire l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e delle risorse sviluppando una coscienza ecologica e un impegno verso la comunità globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

