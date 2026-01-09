Il sistema degli aiuti cambia pelle | un riepilogo chiaro per non perdersi e per capire quali sconti restano nel portafoglio quali cambiano regole e quali spariscono definitivamente

Con l’arrivo del 2026, il sistema degli aiuti statali subisce importanti modifiche. La nuova Legge di Bilancio ha infatti rivisto la mappa dei Bonus, eliminandone alcuni, ridisegnandone altri e restringendo i benefici a chi ne ha realmente bisogno. In questo riepilogo, troverai una guida chiara per capire quali sconti rimangono, quali cambiano e quali sono stati eliminati, per orientarti facilmente tra le nuove regole.

L'inizio del 2026 porta con sé un cambiamento di rotta per chiunque usufruisca degli aiuti statali. Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, infatti, la mappa dei Bonus è stata ridisegnata e molti sconti che davamo per scontati sono spariti, mentre altri sono stati modificati per raggiungere solo chi ne ha più bisogno. Cerchiamo allora di capire meglio quali strumenti restano nel portafoglio delle famiglie, quali sono stati cambiati e quali invece sono giunti definitivamente al capolinea, fornendo una bussola per orientarsi tra i nuovi requisiti di reddito e le scadenze da non perdere.

