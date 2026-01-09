Il sindaco Lepore si schiera al fianco dei manifestanti in Iran

Il sindaco Lepore ha espresso solidarietà ai manifestanti iraniani, che da circa dieci giorni protestano contro il regime degli ayatollah. Le proteste, scaturite dalla crescente insoddisfazione verso la teocrazia sciita instaurata nel 1979, riflettono un momento di forte tensione nel Paese. Questa presa di posizione evidenzia l’attenzione delle istituzioni italiane verso le questioni di diritti umani e libertà fondamentali a livello internazionale.

Da circa dieci giorni l’Iran è spaccato da fortissime proteste contro il regime degli ayatollah. Il Paese è governato da una teocrazia sciita nata in seguito alla rivoluzione del 1979. Da allora regna un gruppo di fondamentalisti religiosi: una forma di governo repressiva e soffocante, che impone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

