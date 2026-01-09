Il sindaco all’attacco | Trasporto pubblico chieste spiegazioni Scuole giusto chiuderle

Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha richiesto chiarimenti sul funzionamento del trasporto pubblico e ha annunciato la chiusura delle scuole, mentre la sala operativa sta gradualmente tornando alla normalità. In un contesto di gestione delle emergenze, le decisioni delle autorità mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi cittadini. Questo intervento fa parte di un’attenta analisi delle misure da adottare in situazioni di criticità.

di Laura Valdesi SIENA "La Sala operativa? Attivata alle 8. E adesso stiamo tornando lentamente alla normalità", comunica il sindaco Nicoletta Fabio poco prima di mezzogiorno. Quando le strade ieri erano già tornate percorribili e anche le vie del centro riprendevano il colore abituale. Mentre in Piazza i ragazzi si divertivano a scivolare giù dal Casato con i sacchi. Compresi molti studenti arrivati a Siena nonostante l'ordinanza di chiusura delle scuole, in quanto provenienti da altri comuni della provincia. La sorpresa è stata grossa. Tutti si attendevano il ghiaccio, invece ha nevicato. Il sindaco ammette "che qualche disagio c'è stato, non tanto per la viabilità, non tanto nel centro storico.

