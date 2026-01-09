il senso il volto della solitudine

La solitudine può manifestarsi come un’esperienza inattesa, un senso di estraneità che si insinua nella quotidianità. A volte, eventi imprevisti ci pongono di fronte a questa realtà, facendoci riflettere sul nostro rapporto con gli altri e con noi stessi. Comprendere il volto della solitudine significa riconoscere le sue sfumature, per affrontarla con consapevolezza e serenità.

Vincenzo Calafiore 09 Gennaio 2026 " . . a volte succedono cose inaspettate o di sentirsi estraneo nella vita come in qualsiasi luogo. Tutto sembra sfuggente, incomprensibile, incerto, perfino la propria esistenza che come una barca arenata su un tratto di sabbia, guarda il mare troppo lontano. ma basta poco una bava di vento che diventa uragano e tutto cambia . più che una barca, è solo un insieme di pezzi di legno che non hanno una storia comune e non sembrano averla mai avuta: così siamo noi! Un insieme di cose diverse. " Vincenzo Calafiore Questo mondo ama le cose materiali, le cose che uno può vedere, le può misurare .

