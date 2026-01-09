Il Senegal di Koulibaly avanza in semifinale di Coppa d’Africa | battuto il Mali 1-0

Il Senegal di Koulibaly si aggiudica la qualificazione alle semifinali di Coppa d’Africa, dopo aver battuto il Mali 1-0. La partita è stata caratterizzata da un’espulsione nel primo tempo, che ha penalizzato i maliani nel corso del match. Con questa vittoria, il Senegal prosegue il suo cammino nel torneo, mantenendo alte le possibilità di conquistare il titolo.

Il Senegal si qualifica per la semifinale di Coppa d’Africa battendo il Mali 1-0 che gioca metà partita con un uomo in meno per l’espulsione di Bissouma nel recupero della prima frazione. Il gol decisivo arriva al 27’ grazie a Iliman Ndiaye, attaccante dell’Everton. La squadra di Pape Bouna Thiaw domina il match con 19 tiri verso la porta, ma non riesce a incrementare il vantaggio. Nel secondo tempo, il subentrato Pathe Ciss spreca un’occasione ghiotta calciando debole e centrale davanti al portiere maliano Djigui Diarra. Poco dopo, Lamine Camara colpisce un palo con una splendida volée, neutralizzata dall’estremo difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

