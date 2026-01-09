Il saluto romano indigna la spranga rossa no

Recentemente, quattro giovani di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti da attivisti Antifa, un episodio che ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni condannano il saluto romano, altri mostrano indifferenza rispetto a un’aggressione che mette in discussione il rispetto delle libertà e del confronto democratico. La risposta della politica e della società resta in gran parte silenziosa, sollevando domande sulla percezione della violenza e sui valori di tolleranza.

Quattro ragazzi di Gioventù nazionale sono stati assaliti da un gruppo di Antifa, ma la sinistra politica per lo più tace. O punta il dito contro le braccia tese di Acca Larentia. Chiedono sempre alla Meloni di rispondere della «matrice»: adesso riconoscano la loro. Stavolta non si può nemmeno dire che bisogna attendere chissà quale indagine o inchiesta giornalistica: il video diffuso dai militanti di Gioventù nazionale è piuttosto chiaro. Si vedono i cosiddetti Antifa avanzare in gruppo, una decina, verso quattro ragazzi di destra, e poi via con le legnate. Hanno le spranghe, mollano calci e pugni, casomai le armi non bastassero. 🔗 Leggi su Laverita.info

