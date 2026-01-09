Il ritorno di Bruno Mars | nuovo album e concerto a San Siro

Bruno Mars torna sulla scena musicale con un nuovo album, intitolato The Romantic, e un concerto a San Siro. Dopo il successo con Silk Sonic e le collaborazioni recenti, il cantante presenta un progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera. L’album è stato anticipato dal singolo I just might, un brano dal tono solare e coinvolgente. Un ritorno atteso dai fan e dagli amanti della musica pop.

Dopo gli straordinari successo mondiali con il progetto Silk Sonic, e i singoli Apt insieme a Rosè, e Die with a smile, con Lady Gaga, Bruno Mars torna sulle scene da solista con un nuovo album intitolato The Romantic, anticipato dal nuovo e solare singolo I just might. Mars non pubblicava album da quasi un decennio, ma il lungo silenzio verrà interrotto il 27 febbraio. Da anni è uno dei personaggi più popolari del music business con una base mensile di ascolti di Spotify che si aggira intorno ai 150 milioni di clic. Al ritorno discografico coincide quello dal vivo con un’unica data italiana a San Siro il prossimo 14 luglio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il ritorno di Bruno Mars: nuovo album e concerto a San Siro Leggi anche: Concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro il 14 luglio 2026: quando e come acquistare i biglietti Leggi anche: Bruno Mars annuncia il nuovo album “The Romantic”: il ritorno solista dopo 10 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bruno Mars annuncia il ritorno: Il mio nuovo album è pronto; Il ritorno di Bruno Mars è imminente; Bruno Mars torna in Italia nel 2026: info e biglietti | Ticketmaster; Bruno Mars, all’atteso ritorno discografico si aggiunge un tour: il cantante sarà anche a Milano. Bruno Mars pubblica “The Romantic”, l'album atteso 10 anni: il nuovo singolo e l’unica tappa italiana - Seguirà anche un tour mondiale, con una sola data in Italia attesa l'estate prossima. libero.it

Bruno Mars annuncia il ritorno: "Il mio nuovo album è pronto" - La voce di Locked Out of Heaven ( FOTO) ha annunciato la chiusura del nuovo progetto discografico con ... tg24.sky.it

Bruno Mars ha annunciato una data a San Siro (con il nuovo album) - La popstar sarà quest'estate a Milano con la tournée del nuovo disco in arrivo a febbraio. rollingstone.it

BRUNO MARS ?? NUOVO ALBUM IN ARRIVO E CONCERTO IN ITALIA A LUGLIO 2026 ? ??

