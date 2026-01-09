Il Risveglio Fagioli rappresenta un impegno costante per qualità e continuità. Con una tradizione radicata e un nome che si è mantenuto nel tempo, questa realtà si distingue per la cura e l’affidabilità. Qualità che si consolidano giorno dopo giorno, garantendo un servizio affidabile e di livello, senza compromessi. È questa continuità a essere il vero punto di forza, un valore che si rinnova nel rispetto delle aspettative dei clienti.

C’era chi lo chiamava Fagiolino, qualcuno Fagiolone. Non è una questione di vezzeggiativi, ma di qualità e continuità. ’Bravo sì, ma non è un regista’. ’Ha doti, però non è continuo’. ’La stoffa c’è, anche se i problemi fuori dal campo lo inseguono’. E chi più ne ha, più ne aggiunga. Tutte espressioni che hanno forgiato il ragazzo fragile che aveva solo bisogno di respirare fiducia attorno a lui. E da quando Fagioli è diventato il perno del gioco viola – diamo a Vanoli quello che è di Vanoli – la Fiorentina ha (ri)scoperto un talento del calcio di casa che aveva solo bisogno di sentirsi apprezzato e difeso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il risveglio Fagioli. Qualità e continuità. Quel perno ritrovato

Leggi anche: Fortunatamente, è possibile migliorare la qualità del risveglio e ottimizzare la propria routine mattutina con alcune modifiche semplici ma efficaci

Leggi anche: "La torta avvelenata": quel biglietto contro moglie e figlio ritrovato nell'auto di Morcaldi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buongiorno da Livigno con un gelido risveglio di -24°C nel cuore del paese, un bel freschino ieri.. Foto di Michele #montagna #alpi #neve #livigno #inverno - facebook.com facebook

Se ci si sveglia a 10 giorni dal mercato per accaparrarsi il primo DS in 7 anni, è dura rifarsela con il club che deve mollarlo a gennaio. Non saprei come #Paratici possa sdoppiarsi, in ogni caso urgono: partner di Fagioli/mezzala, un altro esterno e un difensore. x.com