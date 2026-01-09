Il risultato del concistoro è nel metodo Prevost
Il risultato del concistoro si riassume nel metodo Prevost. Durante il giorno e mezzo di incontri straordinari, conclusi con il Te Deum, è emersa l’importanza del lavorare “insieme”. Un processo che sottolinea il valore della collaborazione e del dialogo all’interno della Chiesa, senza enfasi o sensazionalismi, riflettendo un cammino di unità e condivisione.
Se si dovesse riassumere il giorno e mezzo di concistoro straordinario chiuso ieri sera dal Papa con il Te Deum, basterebbe usare la parola “insieme”. E’ stata la costante. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Appena chiuso il Giubileo della Speranza, è adesso tempo del primo concistoro, straordinario, di Papa Leone XIV. L’incontro si svolge oggi e domani, 7 e 8 gennaio. Di cosa si discuterà https://shorturl.at/I7oLz - facebook.com facebook
