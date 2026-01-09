Il risiko alloggi | Ospiti? Un milione Guadagni per tutti

Il Risiko Alloggi offre soluzioni di soggiorno affidabili e di qualità, ideali per chi cerca sistemazioni durante i grandi eventi. Con un’ampia disponibilità e tariffe competitive, garantisce comfort e praticità per ospiti e proprietari. Con l’avvicinarsi dei Giochi e l’aumento delle prenotazioni last minute, è importante pianificare con anticipo per assicurarsi le migliori condizioni. Un’opportunità semplice e trasparente per tutti.

di Andrea Gianni MILANO Con l’avvicinarsi dei Giochi, sull’onda delle prenotazioni last minute, i prezzi potrebbero alzarsi ulteriormente. Già ora, per le stanze rimaste negli alberghi, i canoni sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Milano - con un’offerta di 50mila posti letto negli hotel e altri 60mila come affitti brevi - secondo le previsioni accoglierà circa un milione di visitatori legati ai Giochi, che si aggiungono alla clientela abituale. Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano e consigliere di Confcommercio Milano, rappresenta una categoria in prima linea nel business olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

