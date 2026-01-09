Il risiko alloggi | Ospiti? Un milione Guadagni per tutti

Il Risiko Alloggi offre soluzioni di soggiorno affidabili e di qualità, ideali per chi cerca sistemazioni durante i grandi eventi. Con un’ampia disponibilità e tariffe competitive, garantisce comfort e praticità per ospiti e proprietari. Con l’avvicinarsi dei Giochi e l’aumento delle prenotazioni last minute, è importante pianificare con anticipo per assicurarsi le migliori condizioni. Un’opportunità semplice e trasparente per tutti.

di Andrea Gianni MILANO Con l’avvicinarsi dei Giochi, sull’onda delle prenotazioni last minute, i prezzi potrebbero alzarsi ulteriormente. Già ora, per le stanze rimaste negli alberghi, i canoni sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Milano - con un’offerta di 50mila posti letto negli hotel e altri 60mila come affitti brevi - secondo le previsioni accoglierà circa un milione di visitatori legati ai Giochi, che si aggiungono alla clientela abituale. Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano e consigliere di Confcommercio Milano, rappresenta una categoria in prima linea nel business olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il risiko alloggi: "Ospiti? Un milione. Guadagni per tutti" Leggi anche: Verona rafforza l’impegno per la casa: un nuovo milione per il recupero degli alloggi comunali Leggi anche: Albanese, nel risiko della sinistra per la cittadinanza alla pasionaria pro-Pal è il turno di Lucano: tra le pedine rosse è tutti contro tutti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il risiko alloggi: Ospiti? Un milione. Guadagni per tutti. Il risiko alloggi: "Ospiti? Un milione. Guadagni per tutti" - "Alcuni alberghi lo hanno già raggiunto, per le prenotazioni legate alla “famiglia olimpica“, con stanze destinate allo staff, alla stampa, agli sponsor e al mondo che ruota attorno ai Giochi, mentre ... ilgiorno.it

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Il risiko in cui i brand europei, coreani e giapponesi sfidano quelli cinesi raggiunge un nuovo step. Nel 2026 alla guerra commerciale e tecnologica fra i due schieramenti assieme a tantissime novità si aggiunge anche l’arrivo di nuovi marchi, tutti made in Cina - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.