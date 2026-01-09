Il riscaldamento non funziona Studenti in classe coi giubbotti

A Misano, le scuole Colombo segnalano un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che funziona a singhiozzo. Gli studenti sono costretti a indossare i giubbotti in classe, mentre i genitori manifestano preoccupazione per le condizioni di comfort e benessere degli alunni. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un ambiente scolastico adeguato alle condizioni climatiche.

L'impianto di riscaldamento va a singhiozzo alle scuole Colombo di Misano e in classe si sta con il giubbotto, mentre le mani restano strette nelle berrette, lamentano i genitori degli studenti. I problemi sono emersi fin dal ritorno in classe nella giornata di mercoledì. Le aule si sarebbero dovute presentare calde, ma così non era. Problemi alla caldaia avevano bloccato il riscaldamento degli spazi e nelle aule si gelava. Mentre gli studenti, ed anche gli alunni considerato che il plesso include le scuole per l'infanzia, tremavano dal freddo, i genitori si scaldavano e non poco prendendo di mira il Comune.

Caldaie rotte e in blocco, studenti con i giubbotti nelle aule con 12 gradi: "Servono investimenti per le scuole" - Alcune scuole hanno avuto problemi con i riscaldamenti al rientro in classe dopo le vacanze di Natale. arezzonotizie.it

Aule fredde al liceo delle scienze umane di Empoli: "Il riscaldamento non va, studenti costretti a portare coperte" - "L’aula di mia figlia è al freddo da quando è iniziato l’inverno e la temperatura oggi, al rientro dalle vacanze, è di 13 gradi". gonews.it

Primo giorno di scuola il 7 gennaio, orario di entrata ore 8, dopo neanche 30 minuti arriva la chiamata di andare a prendere tutti i ragazzi perché il riscaldamento della scuola secondaria non funziona e nelle aule ci sono 10 gradi. Tutti i ragazzi sono stati accol - facebook.com facebook

