Il regime blocca internet ma le proteste in Iran non si fermano
In Iran, il blocco di internet mira a limitare la diffusione delle proteste in corso. Questa misura, già adottata in passato per controllare le informazioni e reprimere i dissensi, sembra non fermare il fermento sociale. Le autorità continuano a fronteggiare un movimento che, nonostante le restrizioni, mantiene viva l’istanza di cambiamento nel Paese.
In Iran è in corso un blocco di internet, mentre il Paese infiamma in protesta. Già in passato il regime era ricorso a questa misura per reprimere con la forza i dissensi e tentare di arginare la circolazione delle notizie; stavolta, però, potrebbe non bastare. Sono già virali, infatti, i video che mostrano migliaia di manifestanti riversarsi nelle strade della capitale Teheran e delle altre città. Le proteste in corso sono le più violente ed estese dal 2022, e vanno avanti da quasi due settimane; a scatenarle, le pessime condizioni economiche in cui verte la nazione. Il regime sta cercando di mettere a tacere la popolazione e, nel frattempo, si sta prodigando affinché il resto del mondo non percepisca l’importanza e la vastità delle manifestazioni; le immagini, però, parlano chiaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
