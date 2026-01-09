il punto sul lavoro del consiglio della giostra e i nuovi progetti

Il Consiglio della Giostra di Arezzo presenta il suo aggiornamento sul lavoro svolto nel 2025 e sui nuovi progetti in programma per l’anno in corso. Con l’avvio della stagione giostresca, si evidenziano le attività di supporto e sviluppo delle manifestazioni, mantenendo un approccio attento e coordinato per preservare la tradizione e innovare gli aspetti scenografici della Giostra del Saracino.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Con l’inizio del nuovo Anno Giostresco che si aprirà ufficialmente domani con la Cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X, il Consiglio della Giostra, l’organo consultivo e di supporto che si occupa degli aspetti scenografici della Giostra del Saracino e delle manifestazioni collaterali, coglie l’occasione per tracciare un bilancio del suo operato nell’anno che si è da poco concluso. A ripercorrere le tappe principali del 2025 è il presidente Paolo Nocentini, che sottolinea il lavoro svolto dal Consiglio: “Nel corso di quest’anno, insieme ai miei collaboratori e in stretto contatto con l’amministrazione comunale, l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e i rettori dei quartieri, abbiamo portato avanti nuove proposte e percorsi finalizzati al miglioramento continuo della nostra amata manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

