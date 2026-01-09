Il Professore Augello scalda i motori | Inzaghi ci martella tutti i giorni faremo un gran girone di ritorno

Il difensore del Genoa, Tommaso Augello, si prepara alla ripresa del campionato con determinazione. In un’intervista con PalermoToday, il calciatore ha espresso fiducia nel girone di ritorno e ha commentato con sincerità le sfide future, tra cui il fantacalcio e le parole di Inzaghi. Un’analisi sobria e concentrata sulla stagione, senza eccessi, che riflette l’approccio professionale di Augello verso il suo percorso sportivo.

“Fantacalcio? L'anno prossimo mi comprerò.”. Sta attento a non pronunciare mai “Serie A” Tommaso Augello, ma prima di iniziare l'intervista con PalermoToday, si lascia andare a quella che assomiglia tanto una profezia. “Da anni non facevo il Fantacalcio - rivela poi - ma quest'anno coi compagni. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Il Professore Augello scalda i motori: Inzaghi ci martella tutti i giorni, faremo un gran girone di ritorno.

